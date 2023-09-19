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Міноборони продемонструвало нові тактичні кулеметні комплекси

Міноборони продемонструвало нові тактичні кулеметні комплекси

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міноборони у Telegram продемонструвало два нових тактичних кулеметних комплекси, які наразі допущено до експлуатації, передає УНН.

Деталі

На світлинах зображені тактичний комплекс до 7,62-мм кулеметів ПКМ та MG42 ємністю 500 патронів РБПП-500 та тактичний кулеметний комплект «Хижак».

«Хижак» призначений для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок, споряджених патронами калібру 7,62х54 мм до кулеметів типу ПК (ПКМ), а тактичний комплекс РБПП-500 – в тому числі і калібру 7,62х51 мм до кулемета MG42.

"Обидва комплекси довели свою надійність та ефективність після успішно пройдених випробувань", - йдеться в повідомленні.

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