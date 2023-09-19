Минобороны продемонстрировало новые тактические пулеметные комплексы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Минобороны в Telegram продемонстрировало два новых тактических пулеметных комплекса, которые сейчас допущены к эксплуатации, передает УНН.
Детали
На фотографиях изображены тактический комплекс к 7,62-мм пулеметам ПКМ и MG42 емкостью 500 патронов РБПП-500 и тактический пулеметный комплект «Хищник».
«Хищник» предназначен для размещения и непрерывной подачи пулеметных лент, снаряженных патронами калибра 7,62х54 мм к пулеметам типа ПК (ПКМ), а тактический комплекс РБПП-500 – в том числе и калибра 7,62х51 мм к пулемету MG42.
"Оба комплекса доказали свою надежность и эффективность после успешно пройденных испытаний", - говорится в сообщении.
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