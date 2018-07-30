Міноборони Литви рекомендувало жителям не користуватися "Яндекс.Таксі"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністерство оборони Литви рекомендувало громадянам країни не користуватися додатком “Яндекс.Таксі”. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає УНН.
За даними Національного центру кібербезпеки при Міноборони Литви, сервіс вимагає доступ до великої кількості конфіденційних даних, а також дозволів на використання функцій пристрою: можливості активувати камеру і мікрофон, використовувати список контактів, здійснювати управління дзвінками і послугами СМС, встановлювати місце перебування пристрою (GPS) та інше.
“Ці вимоги „Яндекс.Таксі“, можливо, створюють умови для незаконного збору і накопичення даних про осіб, а це викликає занепокоєння щодо їх безпеки”, — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що дані користувачів зберігаються на серверах організації зі штаб-квартирою в Москві, а умови їх використання передбачають можливість передачі цих даних державним органам і регулюючим органам Росії, а також судам та іншим третім особам. Поки не будуть зібрані дані про безпеку додатку, його не рекомендується встановлювати, особливо на пристрої держслужбовців і посадових осіб, вказує Міноборони Литви.
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