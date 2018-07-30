Минобороны Литвы рекомендовал жителям не пользоваться "Яндекс.Такси"

По данным Национального центра кибербезопасности при Минобороны Литвы, сервис требует доступа к большому количеству конфиденциальных данных, а также разрешений на использование функций устройства: возможности активировать камеру и микрофон, использовать список контактов, осуществлять управление звонками и услугами СМС, устанавливать место пребывания устройства (GPS) и другое.

“Эти требования „Яндекс.Такси“, возможно, создают условия для незаконного сбора и накопления данных о лицах, а это вызывает беспокойство относительно их безопасности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные пользователей хранятся на серверах организации со штаб-квартирой в Москве, а условия их использования предусматривают возможность передачи этих данных государственным органам и регулирующим органам России, а также судам и другим третьим лицам. Пока не будут собраны данные о безопасности приложения, его не рекомендуется устанавливать, особенно на устройства госслужащих и должностных лиц, указывает Минобороны Литвы.

Как сообщал УНН, глава эстонской разведки заявил о раскрытии агентов влияния России.