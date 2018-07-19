Міноборони хоче розірвати через суд контракт на будівництво казарм в Одесі

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У зв’язку зі звинуваченнями на адресу Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України щодо нібито "злочинної безвідповідальності" стосовно проведення будівельних робіт в Одесі, Міноборони ініціювало відкриття судового провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

По вулиці Фонтанська дорога, 14 планувалася реконструкція будівлі казарми під 80-квартирний житловий будинок з інженерними мережами.

Договір на проведення будівельних робіт з генпідрядником — приватним підприємством "Будмонтаж-2001" було укладено ще 1 грудня 2015 року. Закінченням будівництва вказувався грудень 2017 року. Проте, станом на сьогодні генпідрядником досі не виконано договірні зобов’язання щодо закінчення будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію. Навіть більше, протягом 2018 року будівельні роботи ПП "Будмонтаж-2001" взагалі не виконувались.

Фактичний стан виконання будівельних робіт складає близько 60 відсотків, в тому числі, оздоблення фасаду — 30 відсотків.

Міністерством оборони України ініційоване відкриття судового провадження в Господарському суді Одеської області за двома позовними вимогами:

  •  за невиконання взятих на себе за Договором зобов’язань ПП "Будмонтаж-2001", відповідно до п.п. 15.2, 15.4 відшкодувати на користь Міністерства оборони України пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачує штраф — 7 відсотків вказаної вартості;
  •  розірвати договір та зобов’язати ПП "Будмонтаж-2001" передати будівельний майданчик, проектну та виконавчу документацію, а також відшкодувати Міністерству оборони України у повному обсязі понесені збитки щодо виявлених недоліків та пограбування.

Попереднє судове засідання заплановано на 8 серпня 2018 року.

Нагадаємо, 13 червня Міністерство оборони України розпочало тендерні процедури закупівель для будівництва 182 казарм поліпшеного планування для військовослужбовців-контрактників. Як повідомляє прес-служба Міноборони, про це повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Олександр Чергінець.

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