Міноборони ФРН: Перші танки Leopard прибудуть в Україну за три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина може надати Україні перші бойові танки "Леопард" приблизно через три місяці. Про це УНН інформує посилаючись на Tagesschau.
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Пісторіус назвав рішення про доставку основних бойових танків «історичним, тому що воно було скоординовано на міжнародному рівні і тому, що це сталося в умовах надзвичайно вибухонебезпечної ситуації в Україні».
Міністр додав: «Це важливий «змінник правил гри» потенційно у цій війні чи на даному етапі війни».
Першим кроком Німеччина надасть танки «Леопард» зі складів Бундесверу, щоб разом з партнерами мати можливість доставити в Україну перший батальйон.
На другому етапі буде сформовано другий батальйон із старих танків «Леопард».
Він також вказав на перспективу переговорів із військовою промисловістю про «швидке поповнення запасів».
«Це буде завданням на найближчі кілька років», - додав він. При цьому міністр дав зрозуміти: «Ми не станемо партією війни. Постачання основних бойових танків - не привід для радості, навіть якщо комусь захочеться».