Минобороны ФРГ: Первые танки Leopard прибудут в Украину через три месяца

Детали

Писториус назвал решение о доставке основных боевых танков «историческим, потому что оно было скоординировано на международном уровне и потому, что это произошло в условиях чрезвычайно взрывоопасной ситуации в Украине».

Министр добавил: «Это важное «изменение правил игры» потенциально в этой войне или на данном этапе войны».

Первым шагом Германия предоставит танки «Леопард» со складов Бундесвера, чтобы вместе с партнерами иметь возможность доставить в Украину первый батальон.

На втором этапе будет сформирован второй батальон из подержанных танков «Леопард».

Он также указал на перспективу переговоров с военной промышленностью о «быстром пополнении запасов».

«Это будет задачей на ближайшие несколько лет», - добавил он. При этом министр дал понять: «Мы не станем партией войны. Поставка основных боевых танков - не повод для радости, даже если кому-то захочется».