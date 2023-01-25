Минобороны ФРГ: Первые танки Leopard прибудут в Украину через три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По словам министра обороны Бориса Писториуса, Германия может предоставить Украине первые боевые танки "Леопард" примерно через три месяца. Об этом УНН информирует ссылаясь на Tagesschau.
Детали
Писториус назвал решение о доставке основных боевых танков «историческим, потому что оно было скоординировано на международном уровне и потому, что это произошло в условиях чрезвычайно взрывоопасной ситуации в Украине».
Министр добавил: «Это важное «изменение правил игры» потенциально в этой войне или на данном этапе войны».
Первым шагом Германия предоставит танки «Леопард» со складов Бундесвера, чтобы вместе с партнерами иметь возможность доставить в Украину первый батальон.
На втором этапе будет сформирован второй батальон из подержанных танков «Леопард».
Он также указал на перспективу переговоров с военной промышленностью о «быстром пополнении запасов».
«Это будет задачей на ближайшие несколько лет», - добавил он. При этом министр дал понять: «Мы не станем партией войны. Поставка основных боевых танков - не повод для радости, даже если кому-то захочется».