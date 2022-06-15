ЗСУ на "Азоті" тимчасово завадять росії перенаправити сили для інших завдань – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українські військові, які перебувають у підземних бункерах хімзаводу "Азот" у Сєвєродонецьку Луганської області, тимчасово завадять росії перенаправити наявні у місті підрозділи для виконання інших завдань, пише УНН з посиланням на останній звіт міністерства оборони Великої Британії.
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"Російські сили, ймовірно, будуть скупчені біля Азоту, тоді як українські бійці зможуть вижити під землею. Це, імовірно, тимчасово завадить росії перенаправити ці підрозділи для виконання інших завдань", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Після понад місяця важких боїв російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, зазначають у британській розвідці. За їхніми даними, російська тактика ведення війни в містах, яка покладається на інтенсивне використання артилерії, завдала великої побічної шкоди всьому місту.
Як зауважили розвідники, малоймовірно, що росія передбачала такий потужний та затяжний опір під час свого початкового планування повномасштабного вторгнення в Україну.
Додамо
Як повідомив керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк, у сховищах "Азоту" на Луганщині перебуває понад 500 цивільних осіб.