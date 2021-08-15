Міноборони Азербайджану заявило про чергові обстріли їхніх позицій збройними силами Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні, 15 серпня, в 4:33, 7:25 та з 12:00 до 12:30 підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілам з великокаліберної зброї позиції азербайджанської армії. Про це інформує УНН з посиланням на Міноборони Азербайджану.
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"15 серпня в 4:33 і 7:25 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій в населеному пункті Араздеєн Ведійського району піддали обстрілу з великокаліберної зброї позиції азербайджанської армії в напрямку населеного пункту Гейдарабад Садаракського району Нахчиванської Автономної Республіки.
15 серпня з 12:00 до 12:30 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій в населеному пункті Араздеєн Ведійського району зі снайперських гвинтівок, автоматів і кулеметів періодично піддавали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку населеного пункту Гейдарабад Садаракського району Нахчиванської Автономної Республіки", - йдеться в повідомленні Міноборони країни.
Деталі
Днем раніше, 14 серпня з 19:08 до 19:17 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій в населеному пункті Зеркенд Басаркечярського району, за повімленнями, обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії в селі Демірчідам Кяльбаджарського району.
Повідомляється, що у відповідь вогнем противник був подавлений.
Окрім того, ввечері 14 серпня незаконними вірменськими збройними загонами на території Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці, була, як зазначається, здійснена провокація підрозділів в околицях міста Шуша.
"Так, приблизно о 22:14 були помічені два цивільних автомобіля, що наблизилися до населеного пункту Халфан. Озброєні особи відкрили вогонь в повітря в напрямку наших позицій і негайно покинули територію. Нашими підрозділами було вжито відповідних заходів, про те, що сталося повідомлено командування російських миротворців", - розповіли в Міноборони Азербайджану.
Втрат серед особового складу азербайджанської армії немає.