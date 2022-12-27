Міноборони Австрії очікує на часткове відключення електроенергії в ЄС взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Австрійська влада попередила про можливі відключення електроенергії взимку в деяких країнах ЄС. Про це в інтерв'ю Die Welt заявила голова австрійського Міноборони Клаудія Таннер, пише УНН.
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"Ймовірність відключення електроенергії в деяких частинах ЄС найближчим часом є дуже високою. Питання не в тому, чи відбудеться відключення електроенергії, а в тому, коли. Нам потрібно підготуватися до відключень електроенергії в Австрії та Європі", - додала Таннер.
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За її словами, армія в Австрії регулярно проходить навчання у разі аварійного відключення електроенергії. Влада країни планує до 2025 року інвестувати 180 млн євро у створення так званих "автономних бараків", де електрика подаватиметься не менше двох тижнів.
За словами Таннер, у можливих відключеннях електроенергії можуть бути винні російські спецслужби.
"Хакерські атаки на західні електромережі - це інструмент гібридної війни".
Додамо
Цієї зими Франція може зіткнутися з недостатнім електропостачання, що може призвести до відключення електроенергії.