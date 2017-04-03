Міністру енергетики не зрозумілі причини запровадження абонплати за газ

"Моя точка зору, якщо вводять абонентну плату на газ, то треба абонентну плату на воду вводити, абонентну плату на каналізацію. Я вважаю, що абонентна плата тільки тоді включається, якщо створюється додана вартість додаткова до цього, а якщо вона не створюється, а за неї треба платити, то мені не зовсім зрозуміло", - сказав І.Насалик.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг переглянути рішення щодо встановлення абонентської плати за газопостачання.