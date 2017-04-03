Министру энергетики не понятны причины введения абонплаты за газ

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50147 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104681 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161054 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118635 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117818 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113250 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104749 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107201 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103686 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154891 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Министру энергетики не понятны причины введения абонплаты за газ

Министру энергетики не понятны причины введения абонплаты за газ

Киев  •  УНН

 • 16317 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не понимает причины введения абонентской платы на газ. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

"Моя точка зрения, если вводят абонентскую плату на газ, то надо абонентскую плату на воду вводить, абонентскую плату на канализацию. Я считаю, что абонентская плата только тогда включается, если создается добавленная стоимость дополнительная к этому, а если она не создается, а ее надо платить, то мне не совсем понятно", - сказал И.Насалик.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг пересмотреть решение об установлении абонентской платы за газоснабжение.

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