Министру энергетики не понятны причины введения абонплаты за газ

"Моя точка зрения, если вводят абонентскую плату на газ, то надо абонентскую плату на воду вводить, абонентскую плату на канализацию. Я считаю, что абонентская плата только тогда включается, если создается добавленная стоимость дополнительная к этому, а если она не создается, а ее надо платить, то мне не совсем понятно", - сказал И.Насалик.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг пересмотреть решение об установлении абонентской платы за газоснабжение.