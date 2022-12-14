Міністри ЄС знову не змогли домовитися про стелю цін на газ

Деталі

Позачергова енергетична рада ЄС 13 грудня мала бути присвячена обговоренню пропозиції щодо так званого "механізму корекції ринку", спрямованого на те, щоб уникнути стрибків цін, що спостерігалися влітку, - непрямого ефекту потрясінь на енергетичних ринках, викликаних вторгненням росії в Україну.

Але серед країн ЄС існують дуже глибокі розбіжності з приводу того, чи варто взагалі вводити обмеження, і якщо все-таки це станеться, яка ціна буде тригером для активації.

"Минулого разу я сподівався відкрити шампанське, щоб відсвяткувати угоду, але, мабуть, нам все ще потрібно деякий час тримати пляшки в холодильнику", - сказав міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, чия країна наразі головує у Раді ЄС.

Згідно з початковим планом Європейської комісії, обмеження набуде чинності, коли ціни на нідерландському хабі TTF сягатимуть 275 євро за мегават-годину протягом двох тижнів, і якщо ці ціни будуть більш ніж на 58 євро за МВт-год вище, ніж ціни на скраплений природний газ на глобальному ринку.

Ця запропонована стеля була встановлена настільки високо, що вона не була б активована навіть під час серпневого стрибка цін, коли ціни ненадовго досягли 350 євро за МВт-год, що викликало обурення країн, що підтримують введення обмеження.

Чехія, яка головує в Раді ЄС, з того часу запропонувала кілька поправок до пропозиції Єврокомісії, але багатогодинні переговори не призвели до остаточного прориву.

"Ми знали, що досягти угоди з цієї теми ніколи не буде легко. За останні тижні інтенсивних переговорів ми досягли прогресу з технічних аспектів", - сказала єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, додавши, що, попри "майстерність" головування, "досі існують різні точки зору на цей аспект пропозиції".

Тепер переговори триватимуть на іншій енергетичній раді ЄС, призначеній на понеділок.

Доповнення

У Європейській комісії очікують, що Рада ЄС найближчими днями схвалить пропозицію виконавчого органу блоку для боротьби з високими цінами на газ у ЄС.