Міністри ЄС знову не змогли домовитися про стелю цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Спроби міністрів енергетики країн ЄС укласти угоду про стелю цін на природний газ провалилися у вівторок після того, як під час більше ніж шестигодинних переговорів не вдалося дійти остаточної згоди, пише УНН з посиланням на Politico.
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Позачергова енергетична рада ЄС 13 грудня мала бути присвячена обговоренню пропозиції щодо так званого "механізму корекції ринку", спрямованого на те, щоб уникнути стрибків цін, що спостерігалися влітку, - непрямого ефекту потрясінь на енергетичних ринках, викликаних вторгненням росії в Україну.
Але серед країн ЄС існують дуже глибокі розбіжності з приводу того, чи варто взагалі вводити обмеження, і якщо все-таки це станеться, яка ціна буде тригером для активації.
"Минулого разу я сподівався відкрити шампанське, щоб відсвяткувати угоду, але, мабуть, нам все ще потрібно деякий час тримати пляшки в холодильнику", - сказав міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, чия країна наразі головує у Раді ЄС.
Згідно з початковим планом Європейської комісії, обмеження набуде чинності, коли ціни на нідерландському хабі TTF сягатимуть 275 євро за мегават-годину протягом двох тижнів, і якщо ці ціни будуть більш ніж на 58 євро за МВт-год вище, ніж ціни на скраплений природний газ на глобальному ринку.
Ця запропонована стеля була встановлена настільки високо, що вона не була б активована навіть під час серпневого стрибка цін, коли ціни ненадовго досягли 350 євро за МВт-год, що викликало обурення країн, що підтримують введення обмеження.
Чехія, яка головує в Раді ЄС, з того часу запропонувала кілька поправок до пропозиції Єврокомісії, але багатогодинні переговори не призвели до остаточного прориву.
"Ми знали, що досягти угоди з цієї теми ніколи не буде легко. За останні тижні інтенсивних переговорів ми досягли прогресу з технічних аспектів", - сказала єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, додавши, що, попри "майстерність" головування, "досі існують різні точки зору на цей аспект пропозиції".
Тепер переговори триватимуть на іншій енергетичній раді ЄС, призначеній на понеділок.
Доповнення
У Європейській комісії очікують, що Рада ЄС найближчими днями схвалить пропозицію виконавчого органу блоку для боротьби з високими цінами на газ у ЄС.