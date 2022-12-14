Министры ЕС снова не смогли договориться о потолке цен на газ

Детали

Внеочередной энергетический совет ЕС 13 декабря должен был быть посвящен обсуждению предложения по так называемому "механизму коррекции рынка", направленному на то, чтобы избежать скачков цен, наблюдавшихся летом, - косвенного эффекта потрясений на энергетических рынках, вызванных вторжением россии в Украину.

Но среди стран ЕС существуют очень глубокие разногласия по поводу того, следует ли вообще вводить ограничение, и если все-таки это произойдет, какая цена будет триггером для активации.

"В прошлый раз я надеялся открыть шампанское, чтобы отпраздновать соглашение, но, видимо, нам все еще нужно некоторое время держать бутылки в холодильнике", - сказал министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, чья страна на данный момент председательствует в Совете ЕС.

Согласно первоначальному плану Европейской комиссии, ограничение вступит в силу, когда цены на нидерландском хабе TTF будут достигать 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель, и если эти цены будут более чем на 58 евро за МВтч выше, чем цены на сжиженный природный газ на глобальном рынке.

Этот предложенный потолок был установлен настолько высоким, что он не был бы активирован даже во время августовского скачка цен, когда цены ненадолго достигли 350 евро за МВтч, что вызвало возмущение стран, поддерживающих введение ограничения.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия с тех пор предложила несколько поправок к предложению Еврокомиссии, но многочасовые переговоры не привели к окончательному прорыву.

"Мы знали, что достичь соглашения по этой теме никогда не будет легко. За последние недели интенсивных переговоров мы добились прогресса по техническим аспектам", - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, добавив, что, несмотря на "мастерство" председательства, "все еще существуют разные точки зрения на этот аспект предложения".

Теперь переговоры продолжаться на другом энергетическом совете ЕС, назначенном на понедельник.

Дополнение

В Европейской комиссии ожидают, что Совет ЕС в ближайшие дни одобрит предложение исполнительного органа блока по борьбе с высокими ценами на газ в ЕС.