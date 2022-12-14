Министры ЕС снова не смогли договориться о потолке цен на газ

ukru
Эксклюзив
16:00 • 24358 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 100520 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 112432 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 105136 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100611 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 82198 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109922 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135630 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122826 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136429 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 70666 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 116150 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 129557 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 126226 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111045 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223971 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254598 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193413 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 199062 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234531 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 52915 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111045 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117485 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125189 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140400 просмотра
Актуальное
Министры ЕС снова не смогли договориться о потолке цен на газ

Министры ЕС снова не смогли договориться о потолке цен на газ

Киев • УНН

 • 672818 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Попытки министров энергетики стран ЕС заключить соглашение о потолке цен на природный газ провалились во вторник после того, как в ходе более чем шестичасовых переговоров не удалось прийти к окончательному соглашению, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Внеочередной энергетический совет ЕС 13 декабря должен был быть посвящен обсуждению предложения по так называемому "механизму коррекции рынка", направленному на то, чтобы избежать скачков цен, наблюдавшихся летом, - косвенного эффекта потрясений на энергетических рынках, вызванных вторжением россии в Украину.

Но среди стран ЕС существуют очень глубокие разногласия по поводу того, следует ли вообще вводить ограничение, и если все-таки это произойдет, какая цена будет триггером для активации.

"В прошлый раз я надеялся открыть шампанское, чтобы отпраздновать соглашение, но, видимо, нам все еще нужно некоторое время держать бутылки в холодильнике", - сказал министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, чья страна на данный момент председательствует в Совете ЕС.

Согласно первоначальному плану Европейской комиссии, ограничение вступит в силу, когда цены на нидерландском хабе TTF будут достигать 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель, и если эти цены будут более чем на 58 евро за МВтч выше, чем цены на сжиженный природный газ на глобальном рынке.

Этот предложенный потолок был установлен настолько высоким, что он не был бы активирован даже во время августовского скачка цен, когда цены ненадолго достигли 350 евро за МВтч, что вызвало возмущение стран, поддерживающих введение ограничения.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия с тех пор предложила несколько поправок к предложению Еврокомиссии, но многочасовые переговоры не привели к окончательному прорыву.

"Мы знали, что достичь соглашения по этой теме никогда не будет легко. За последние недели интенсивных переговоров мы добились прогресса по техническим аспектам", - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, добавив, что, несмотря на "мастерство" председательства, "все еще существуют разные точки зрения на этот аспект предложения".

Теперь переговоры продолжаться на другом энергетическом совете ЕС, назначенном на понедельник.

Дополнение

В Европейской комиссии ожидают, что Совет ЕС в ближайшие дни одобрит предложение исполнительного органа блока по борьбе с высокими ценами на газ в ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы