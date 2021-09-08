Міністр з надзвичайних ситуацій РФ Зінич помер не під час навчань - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністр з надзвичайних ситуацій Євген Зінич загинув не в ході міжвідомчих навчань, як повідомило його відомство, а при огляді туристичного об’єкта. Про це інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
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Проте одне з російських джерел передає, що після відкриття навчань в Норильську міністр полетів на озеро Лама приблизно в 120 кілометрах від міста. Це одна з визначних пам’яток Красноярського краю, на яку регулярно возять високопоставлених гостей.
Інші джерела повідомляють, що інцидент міг статися в точці неподалік від озера — на водоспаді китаб-Орон. Він розташовується на території, що охороняється, в західній частині Путоранский заповідника. За словами співрозмовника видання, близько п’ятої години ранку міністр вилетів з Норильська на вертольоті, а близько сьомої ранку помер.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Зінич загинув “при виконанні службового обов’язку”.
55-річний генерал армії Зінич очолював МНС з травня 2018 року. Він служив в КДБ, 9 років працював в особистій охороні Володимира Путіна, три місяці очолював Калінінградську область і займав посаду заступника директора ФСБ. Входив до складу Ради безпеки — дорадчого органу при президенті, в який включені всі силові міністри і ключові російські чиновники вищого рівня.