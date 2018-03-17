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Міністр юстиції США звільнив заступника директора ФБР Маккейба

Міністр юстиції США звільнив заступника директора ФБР Маккейба

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр юстиції, генеральний прокурор США Джефф Сешнс вирішив звільнити заступника директора ФБР Ендрю Маккейб, який брав активну участь в розслідуваннях, які стосувалися президентських виборів 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

“Ґрунтуючись на доповіді генерального інспектора, висновках відділу професійної відповідальності ФБР і рекомендаціях старших посадових осіб Мін’юсту, я прийняв рішення припинити повноваження Ендрю Маккейба, починаючи з цього моменту”, — йдеться в поширеній у п’ятницю заяві Сешнса.

У свою чергу Маккейб негайно заявив, що його звільнення і постійний тиск з боку американського лідера Дональда Трампа були спрямовані на підрив розслідування спецпрокурора, в якому 45-й президент США є потенційним свідком.

У заяві, опублікованій адвокатами Ендрю Маккейба, екс-заступник директора ФБР повідомив, що його звільнення було частиною “триваючої війни пана Трампа з F.B.I.” і спецпрокурором Робертом Мюллером. 

Нагадаємо, згідно з повідомленням The Washington Post, адвокати голови Білого дому хочуть обмежити у часі розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків президентської кампанії Трампа з росіянами в обмін на його спілкування зі слідством.

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