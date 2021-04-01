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Міністр оборони США запевнив, що Україна не залишиться наодинці із агресією РФ

Міністр оборони США запевнив, що Україна не залишиться наодинці із агресією РФ

Київ • УНН

 • 25933 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. На цьому наголосив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час телефонної розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Цитата

"Сьогодні, 1 квітня, з ініціативи американської сторони відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки і оборони", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Андрій Таран у розмові приділив увагу подіям 26 березня поблизу населеного пункту Шуми, де російські окупаційні війська вбили чотирьох українських військовослужбовців. Крім того, очільник українського оборонного відомства наголосив на системній ескалації безпекової ситуації у районі проведення Операції об’єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню.

Ллойд Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав Міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України.

"Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США не просто підтримується, він — динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України", — зазначив Андрій Таран.

Додамо

Резолюцію на підтримку України та українського народу внесла на розгляд Конгресу так звана група підтримки України у Палаті представників.

Українські Національні Новини

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