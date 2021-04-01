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Министр обороны США заверил, что Украина не останется наедине с агрессией РФ

Министр обороны США заверил, что Украина не останется наедине с агрессией РФ

Киев  •  УНН

 • 25932 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном, передает УНН со ссылкой на пресс служба Минобороны.

Цитата

"Сегодня, 1 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Детали

Андрей Таран в беседе уделил внимание события 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где российские оккупационные войска убили четырех украинских военнослужащих. Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации безопасности в районе проведения операции объединенных сил и нежелание Российской Федерации подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.

"Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он - динамично развивается. Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", - отметил Андрей Таран.

Добавим

Резолюцию в поддержку Украины и украинского народа внесла на рассмотрение Конгресса так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей.

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