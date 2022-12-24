Міністр оборони Франції 28 грудня приїде до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 28 грудня приїде до Києва, повідомляють BFMTV і Le Figaro, передає УНН.
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За даними ЗМІ, візит покликаний «продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з початку війни».
Планується, що Лекорню відвідає пам'ятник героям у Києві та зустрінеться зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.
Нагадаємо
Франція надала допомогу Україні на суму 550 мільйонів євро, передавши, серед іншого, 18 самохідних артилерійських установок Caesar.