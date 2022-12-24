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Міністр оборони Франції 28 грудня приїде до Києва

Міністр оборони Франції 28 грудня приїде до Києва

Київ • УНН

 • 400328 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 28 грудня приїде до Києва, повідомляють BFMTV і Le Figaro, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, візит покликаний «продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з початку війни».

Планується, що Лекорню відвідає пам'ятник героям у Києві та зустрінеться зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Нагадаємо

Франція надала допомогу Україні на суму 550 мільйонів євро, передавши, серед іншого, 18 самохідних артилерійських установок Caesar.

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