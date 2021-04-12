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Міністр культури назвав знесення історичного будинку купця Уткіна варварством

Міністр культури назвав знесення історичного будинку купця Уткіна варварством

Київ • УНН

 • 14672 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко засудив демонтаж будинку Уткіна та запевнив, що Мінкульт не давало дозволів на будівництво. Про це він написав в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Знесення історичного будинку купця Уткіна в Києві — варварство. Тим більше, що ця будівля, відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста, входить в історичний ареал забудови міста”, — зазначив Ткаченко.

Деталі

Міністр підкреслив, що за самовільне зайняття земельної ділянки передбачається кримінальна відповідальність. Крім того, він зазначив, що МКІП не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому виступає проти і вже здійснює перевірку.

“Тим часом правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав „дозвіл“ на знищення історичної будівлі. Бо готелів та покерних клубів в Києві стає все більше, а от того, чим столиця пишалася сторіччями — все менше”, — написав Ткаченко.

Що було раніше

Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві.

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