Міністр культури назвав знесення історичного будинку купця Уткіна варварством

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“Знесення історичного будинку купця Уткіна в Києві — варварство. Тим більше, що ця будівля, відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста, входить в історичний ареал забудови міста”, — зазначив Ткаченко.

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Міністр підкреслив, що за самовільне зайняття земельної ділянки передбачається кримінальна відповідальність. Крім того, він зазначив, що МКІП не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому виступає проти і вже здійснює перевірку.

“Тим часом правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав „дозвіл“ на знищення історичної будівлі. Бо готелів та покерних клубів в Києві стає все більше, а от того, чим столиця пишалася сторіччями — все менше”, — написав Ткаченко.

Що було раніше

Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві.