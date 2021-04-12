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Министр культуры назвал снос исторического дома купца Уткина варварством

Министр культуры назвал снос исторического дома купца Уткина варварством

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко осудил демонтаж здания Уткина и заверил, что Минкульт не давал разрешение на строительство. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Снос исторического здания купца Уткина в Киеве — варварство. Тем более, что это здание, согласно историко-архитектурному опорному плану города, входит в исторический ареал застройки города”, — отметил Ткаченко.

Детали

Министр подчеркнул, что за самовольное занятие земельного участка предусматривается уголовная ответственность. Кроме того, он отметил, что МКИП не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому выступает против и уже осуществляет проверку.

“Между тем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал „разрешение“ на уничтожение исторического здания. Потому что отелей и покерных клубов в Киеве становится все больше, а вот того, чем столица гордилась веками — все меньше”, — написал Ткаченко.

Что было раньше

Киевская городская прокуратура начала уголовное производство по факту демонтажа дома Уткина в Киеве.

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