Міністр Кулеба подякував Польщі, яка першою публічно оголосила про постачання Leopard 2

Президент Анджей Дуда зробив цю заяву на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та литовським колегою Гітанасом Науседою у Львові 11 січня у рамках формату "Люблінського трикутника", регіонального партнерства, створеного трьома країнами у липні 2020 року.

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"У мене був дзвінок зі Збігнєвом Рау (міністр закордонних справ Польщі - ред.), і я подякував Польщі, яка була першою країною, яка публічно оголосила про постачання Leopard 2, що зробило вирішальний внесок у формування танкової коаліції. Поперед нові завдання: винищувачі західного зразка, санкції, реалізація Формули миру.

Ми постійно працюємо з нашими польськими партнерами над розвитком зв'язків між Україною та Польщею. Сьогодні ми детально обговорили шляхи розширення та полегшення пасажирського та вантажного залізничного сполучення між нашими країнами", - написав міністр у Twitter.

Додамо

Польща в даний час експлуатує близько 249 танків Leopard 2. Ці машини були придбані в 2000-х роках як заміна танкам Т-72 радянської доби, понад 230 з яких вже відправлені в Україну.

Після кількох тижнів переговорів Німеччина оголосила, що поставить Україні бойові танки "Леопард".