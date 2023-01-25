Министр Кулеба поблагодарил Польшу, которая первой публично объявила о поставках Leopard 2

Президент Анджей Дуда сделал это заявление на встрече с президентом Владимиром Зеленским и литовским коллегой Гитанасом Науседой во Львове 11 января в рамках формата "Люблинского треугольника", регионального партнерства, созданного тремя странами в июле 2020 года.

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"У меня был звонок со Збигневом Рау (министр иностранных дел Польши - ред.), и я поблагодарил Польшу, которая была первой страной, которая публично объявила о поставках Leopard 2, что внесло решающий вклад в формирование танковой коалиции. Впереди новые задачи: истребители западного образца, санкции, реализация Формулы мира.

Мы постоянно работаем с нашими польскими партнерами над развитием связей между Украиной и Польшей. Сегодня мы подробно обсудили пути расширения и облегчения пассажирского и грузового железнодорожного сообщения между нашими странами", - написал министр в Twitter.

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Польша в настоящее время эксплуатирует около 249 танков Leopard 2. Эти машины были приобретены в 2000-х годах как замена танкам Т-72 советской эпохи, более 230 из которых уже отправлены в Украину.

После нескольких недель переговоров Германия объявила, что поставит Украине боевые танки "Леопард".