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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Министр Кулеба поблагодарил Польшу, которая первой публично объявила о поставках Leopard 2

Киев • УНН

 • 846688 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Польшу, которая первой объявила о поставках Украине роты современных танков Leopard 2 немецкого производства, пишет УНН.

Министр Кулеба поблагодарил Польшу, которая первой публично объявила о поставках Leopard 2

Президент Анджей Дуда сделал это заявление на встрече с президентом Владимиром Зеленским и литовским коллегой Гитанасом Науседой во Львове 11 января в рамках формата "Люблинского треугольника", регионального партнерства, созданного тремя странами в июле 2020 года.

Цитата

"У меня был звонок со Збигневом Рау (министр иностранных дел Польши - ред.), и я поблагодарил Польшу, которая была первой страной, которая публично объявила о поставках Leopard 2, что внесло решающий вклад в формирование танковой коалиции. Впереди новые задачи: истребители западного образца, санкции, реализация Формулы мира.

Мы постоянно работаем с нашими польскими партнерами над развитием связей между Украиной и Польшей. Сегодня мы подробно обсудили пути расширения и облегчения пассажирского и грузового железнодорожного сообщения между нашими странами", - написал министр в Twitter.

Добавим

Польша в настоящее время эксплуатирует около 249 танков Leopard 2. Эти машины были приобретены в 2000-х годах как замена танкам Т-72 советской эпохи, более 230 из которых уже отправлены в Украину.

После нескольких недель переговоров Германия объявила, что поставит Украине боевые танки "Леопард".

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