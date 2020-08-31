Міністр Криклій поставив завдання перед новим керівником УЗ

"Перед Жмаком завдання перше: швидкі управлінські рішення і переформатування у команді. Коли ми знаємо, що людина — негідник, його повинні виганяти швидко і жорстко, а не чекати службових перевірок по три рази. Неефективний — розлучаємося. Тут потрібно бути байдужим і жорстким управлінцем, який має єдиного замовника — це держава, і фінансове благополуччя компанії.

Що стосується антикризової програми. УЗ повинна повернути свої докризові фінансові показники. Ми прибираємо дублюючі функції, прибираємо адміністративний персонал, який сам не знає, чим він займається. Безумовно, це не стосується базового персоналу, який повинен працювати, і ми їх будемо захищати — це соціально священна місія держави.

Також хочеться цифровізації сервісів. І поділ компанії на три вертикалі — це вантажні, пасажирські та інфраструктурні оператори, де у кожного своя команда і свої результати, але ці компанії максимально прозоро функціонують і надають кращі послуги у своєму сегменті для свого клієнта", — розповів Криклій.

Раніше в інтерв’ю УНН Криклій повідомив про досягнення за рік на посаді, нового очільника УЗ, вартість залізничних квитків, долю портів, вокзалів й аеропортів.

Раніше УНН повідомляв, що призначений Криклієм керівник "Українського Дунайського пароплавства" Олексій Хомяков показав рекордний прибуток держпідприємства лише за перші півроку.