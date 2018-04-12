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Міністр фінансів США прокоментував подальші санкції стосовно РФ

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На слуханнях в комітеті з асигнувань Палати представників Конгресу США, Стівен Мнучин привернув увагу до потужного впливу, який санкції мали на фінансові ринки Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.

“Ми продовжимо застосовувати надані нам повноваження в сфері санкцій”, — наголосив міністр фінансів США, відповідаючи на запитання конгресмена Гарольда Роджерса стосовно подальших дій міністерства в сфері санкцій стосовно Росії.

“Ми нещодавно ввели санкції проти російських олігархів і російських політиків і, вважаю, вони мали великий вплив. Ви бачили вплив на ринки. Ми також ввели санкції проти значної кількості компаній, пов’язаних з цими олігархами і ми продовжимо застосовувати ці повноваження в сфері санкцій”, — заявив Мнучин.

Він застеріг, що: “Це (санкції) дуже потужний інструмент і ми маємо використовувати його обережно і продумано”.

Спілкуючись з пресою, Мнучин також наголосив, що він підтримує висновки міністерства зроблені в січні, де застерігалось проти введення обмежень на інвестицій до боргових зобов’язань Росії, адже такі дії можуть спричинити нестабільність на світових фінансових ринках.

“Конгрес дав чіткі вказівки міністерству стосовно посилення санкції проти Північної Кореї, а також в рамках CAATSA і добре бачити, що ви використовуєте ці нові повноваження, видаючи санкції проти північнокорейських перевізників, російських олігархів та іранців, які крали інтелектуальну власність”, — наголосив конгресмен Роджерс.

Як повідомляв УНН, новий пакет санкцій передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з державним боргом Росії.

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