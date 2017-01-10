Мінінфраструктури розпочало реформу морської галузі - В.Омелян

За словами міністра, ключовим у цьому процесі є реформа державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

"Незважаючи на неодноразові спроби уряду та Міністерства інфраструктури України нормалізувати діяльність АМПУ, це державне підприємство залишається зразком неефективності, корупції та зловживань. Виникає багато запитань і з приводу керованості АМПУ... Ми змінюємо керівництво АМПУ, що стане першим кроком у масштабній реформі морської галузі", - наголосив В.Омелян.

Він заявив, що відповідні зміни були анонсовані ним ще на початку грудня 2016 року. "Можливо, саме це спонукало керівництво, яке ми наразі змінюємо, виписати собі премії за грудень у розмірі від 700 тис. гривень до 1,5 мільйонів гривень на особу. І це тільки офіційні премії. Можна тільки уявити масштаби зловживань на державному підприємстві", - підкреслив міністр.

Він також заявив, що з метою нормалізації роботи підприємства Міністерство призначило в.о. голови ДП "АМПУ" Сергія Гронського. "Це - тимчасовий захід з метою встановлення нормального робочого діалогу між Міністерством та АМПУ, а також зупинки зловживань, які здійснюються на підприємстві. Вже цього тижня буде призначено нового в.о. керівника АМПУ - Райвіса Вецкаганса".

Міністр інфраструктури України наголосив, що зміна керівництва АМПУ - один з етапів реформуванння морської галузі. "Повноцінна реформа передбачає створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ. Також буде проведено суттєву оптимізацію структури та персоналу підприємства. Отже, питання номер один - зміна керівництва, реформа і паралельно з цим - корпоратизація, як цього вимагає українське законодавство", - додав він.

Вказано, що Райвіс Вецкаганс - громадянин Латвії, має понад 16 років успішної діяльності в управлінні підприємствами сектору транспорту та логістики, пароплавства та фінансових послуг. Обіймав посади слена правління, віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", слена правління найбільшого портового терміналу з обробки насипних та генеральних вантажів в країнах Балтії "Rigas Centralais Terminals", голови правління ТОВ "Riga Container Terminal".