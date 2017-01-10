Мининфраструктуры начало реформу морской отрасли - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство инфраструктуры Украины начало реформу морской отрасли. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам министра, ключевым в этом процессе является реформа государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".
"Несмотря на неоднократные попытки правительства и Министерства инфраструктуры Украины нормализовать деятельность АМПУ, государственное предприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ... Мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли", - подчеркнул В.Омелян.
Он заявил, что соответствующие изменения были анонсированы им еще в начале декабря 2016 года. "Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс. гривен до 1,5 млн гривен на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на государственном предприятии", - подчеркнул министр.
Он также заявил, что с целью нормализации работы предприятия Министерство назначило и.о. главы ГП "АМПУ" Сергея Гронского. "Это - временная мера с целью установления нормального рабочего диалога между Министерством и АМПУ, а также остановки злоупотреблений, которые осуществляются на предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя АМПУ - Райвис Вецкаганс".
Министр инфраструктуры Украины отметил, что смена руководства АМПУ - один из этапов реформирования морской отрасли. "Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизации структуры и персонала предприятия. Итак, вопрос номер один - смена руководства, реформа и параллельно с этим - корпоратизация, как этого требует украинское законодательство", - добавил он.
Указано, что Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии "Rigas Centralais Terminals", главы правления ООО "Riga Container Terminal".