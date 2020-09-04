Мінінфраструктури повинно формувати політику, а не управляти активами — Криклій

"Максимум активів держави ми повинні передавати в управління приватному бізнесу. Вони гнучкіші, вони не залежать від капітальних інвестицій, контрактів з персоналом та інших обтяжуючих уз. У комерції все це простіше. Вони можуть займатися маркетингом, застосовувати масу інших зручних інструментів", — зазначив він.

Криклій також пояснив, чому Міністерство інфраструктури не повинно займатися розрахунком тарифів.

"Тому що це не про політику. Це про економічні речі, це про розрахунки. Не хотілося б це все змішувати, щоб це було інструментом репресій, спроб домовитися, тиснути, зловживати. Міністерство має формувати політику, це законодавство і підзаконні акти", — впевнений міністр.

Нагадаємо, раніше Криклій повідомив про передачу в концесію портів "Херсон" та "Ольвія" (Миколаїв). За його словами, від концесіонерів порту "Ольвія" держава отримуватиме щонайменше в 16 разів більше, ніж сума чистого прибутку компанії за минулий рік.