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Мінінфраструктури повинно формувати політику, а не управляти активами — Криклій

Київ • УНН

 • 18082 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство інфраструктури повинно формувати політику та законодавство, а активи варто передавати в управління приватному бізнесу, у якого значно більше інструментів для підвищення їхньої прибутковості. Про це в інтерв’ю УНН повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Мінінфраструктури повинно формувати політику, а не управляти активами — Криклій

"Максимум активів держави ми повинні передавати в управління приватному бізнесу. Вони гнучкіші, вони не залежать від капітальних інвестицій, контрактів з персоналом та інших обтяжуючих уз. У комерції все це простіше. Вони можуть займатися маркетингом, застосовувати масу інших зручних інструментів", — зазначив він.

Криклій також пояснив, чому Міністерство інфраструктури не повинно займатися розрахунком тарифів.

"Тому що це не про політику. Це про економічні речі, це про розрахунки. Не хотілося б це все змішувати, щоб це було інструментом репресій, спроб домовитися, тиснути, зловживати. Міністерство має формувати політику, це законодавство і підзаконні акти", — впевнений міністр.

Нагадаємо, раніше Криклій повідомив про передачу в концесію портів "Херсон" та "Ольвія" (Миколаїв). За його словами, від концесіонерів порту "Ольвія" держава отримуватиме щонайменше в 16 разів більше, ніж сума чистого прибутку компанії за минулий рік.

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