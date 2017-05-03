Мінімальні ціни на лікеро-горілчані вироби зростуть на 11% – Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Мінекономрозвитку оприлюднило проект Постанови Кабінету Міністрів, яка встановлює нові мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на деякі з алкогольних напоїв. Про це повідомляється на порталі відомства, передає УНН.
“Як відомо, розмір мінімальних цін на алкоголь, який діє сьогодні, запроваджено у листопаді 2016 року. Водночас у 2017 році зросли ставки акцизного податку на переважну більшість алкогольних напоїв (горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина тощо). Внаслідок цього до Мінекономрозвитку надійшли чисельні звернення учасників ринку, які наголошували, що чинні мінімальні ціни не покривають їхні операційні витрати.
Внаслідок цього, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних виробників і збільшується частка недобросовісних виробників. Це відбувається тому, що такі компанії можуть скорочувати свої операційні витрати шляхом придбання необлікованого спирту, використання сурогатних речовин, ухилення від сплати податків, виробництва контрафактної продукції тощо”, — йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.
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Тому з метою захисту споживачів від контрафактної та сурогатної продукції та зменшення частки тіньової економіки Мінекономрозвитку пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.
Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 7,64 — 11,3%, на віскі, ром та джин — на 3,5 — 4,6%, на коньяк (бренді) — на 3,4 — 6,1%, на вина з додаванням спирту, ігристе та вермути — на 1,7 — 1,8%.
З проектом відповідної Постанови можна ознайомитися на сайті Мінекономрозвитку за посиланням: http://bit.ly/2poJ9sR.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, перегляд мінімальних цін на горілку зумовлений підвищенням акцизів.