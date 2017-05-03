Минимальные цены на ликеро-водочные изделия вырастут на 11% – Минэкономразвития
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Минэкономразвития обнародовало проект постановления Кабинета Министров, которое устанавливает новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые из алкогольных напитков. Об этом сообщается на портале ведомства, передает УНН.
“Как известно, размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина и т.д.). Вследствие этого в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, которые подчеркивали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы.
Вследствие этого, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей. Это происходит потому, что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, использования суррогатных веществ, уклонения от уплаты налогов, производства контрафактной продукции и т.д.”, – говорится в сообщении Минэкономразвития.
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Поэтому в целях защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.
В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия планируют увеличить на 7,64 — 11,3%, на виски, ром и джин — на 3,5 — 4,6%, на коньяк (бренди) — на 3,4 — 6,1%, на вина с добавлением спирта, игристое и вермуты — на 1,7 — 1,8%.
С проектом соответствующего постановления можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития по ссылке: http://bit.ly/2poJ9sR .
Напомним, как сообщал УНН, пересмотр минимальных цен на водку обусловлен повышением акцизов.