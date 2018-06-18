Мінгареллі розповів, чи можуть бути скасовані санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Санкції у зв'язку з незаконною анексією Криму та Севастополя, продовжені сьогодні відповідно до рішення Ради ЄС, не можуть бути скасовані. Про це сказав посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, відповідаючи на питання журналістів на конференції щодо початку роботи проекту ЄС «Право-Justice”, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання про те, чи можуть санкції бути скасовані, посол відповів “ні”.
“Сьогодні ЄС прийняв рішення щодо продовження санкцій проти Росії через нелегальну анексію Кримського півострова та Севастополя на 1 рік. Це — чітке свідчення того, всі держави-члени ЄС запевняють, що доти, доки територіальна цілісність цієї держави, України, не буде відновлена, ті хто порушив міжнародне право, заплатять за це”, — сказав Мінгареллі.
Як повідомляв УНН, 18 червня Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року.