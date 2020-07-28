Мінфін залучив через облігації внутрішньої держпозики понад 10 млрд гривень

З цієї суми понад 7 мільярдів гривень залучені в національній валюті (близько 4,9 мільярда з терміном погашення в грудні 2020 року і майже 2,2 мільярда — в червні 2021 року) і близько 3,5 мільярда — в доларах США (130 мільйонів доларів до червня 2021 року).

Середньозважена дохідність тримісячних гривневих ОВДП склала 7,1%, річних — 9,2%.

Середньозважена ставка дохідності номінованих у доларі паперів залишилася незмінною — 3,5%.