Мінфін залучив через облігації внутрішньої держпозики понад 10 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Міністерство фінансів України повідомило, що за результатами проведеного 28 липня аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 10 мільярдів 693 мільйони гривень, пише УНН з посиланням на повідомлення відомства у Facebook.
З цієї суми понад 7 мільярдів гривень залучені в національній валюті (близько 4,9 мільярда з терміном погашення в грудні 2020 року і майже 2,2 мільярда — в червні 2021 року) і близько 3,5 мільярда — в доларах США (130 мільйонів доларів до червня 2021 року).
Середньозважена дохідність тримісячних гривневих ОВДП склала 7,1%, річних — 9,2%.
Середньозважена ставка дохідності номінованих у доларі паперів залишилася незмінною — 3,5%.