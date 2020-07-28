Мінфін залучив через облігації внутрішньої держпозики понад 10 млрд гривень

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19 березня, 18:42 • 46828 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100624 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101399 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117049 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123532 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120318 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155992 перегляди

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19 березня, 03:38 • 125090 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124787 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123915 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Міністерство фінансів України повідомило, що за результатами проведеного 28 липня аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 10 мільярдів 693 мільйони гривень, пише УНН з посиланням на повідомлення відомства у Facebook.

З цієї суми понад 7 мільярдів гривень залучені в національній валюті (близько 4,9 мільярда з терміном погашення в грудні 2020 року і майже 2,2 мільярда — в червні 2021 року) і близько 3,5 мільярда — в доларах США (130 мільйонів доларів до червня 2021 року).

Середньозважена дохідність тримісячних гривневих ОВДП склала 7,1%, річних — 9,2%.

Середньозважена ставка дохідності номінованих у доларі паперів залишилася незмінною — 3,5%.

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