Мінфін США ввів санкції проти підозрюваного у вбивстві Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністерство фінансів США ввело санкції роти підозрюваного у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Володимира Тюріна. Про це йдеться в повідомленні відомства, передає УНН.
Як відзначили у Мінфіні США, Тюрін - коронований "злодій в законі".
"Тюрін є коронованим "злодієм в законі", який брав участь у зустрічах з іншими "злодіями в законі", в тому числі у 2013 році, і у 2015 році. Тюрін був засуджений до тюремного ув'язнення у трьох окремих справах, а також перебував під домашнім арештом", - зазначили у американському відомстві.
Крім того повідомляється, що санкції були введені проти низки кримінальних авторитетів з Росії і країн колишнього СРСР, а також проти двох російських компаній.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, 9 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що мотивами вбивства Дениса Вороненкова стали особиста помста і політичні інтереси.
Як повідомляв УНН, вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через колишнього цивільного чоловіка Максаковою, кримінального авторитета з Башкирії Володимира Тюріна.