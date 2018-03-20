Мінфін США: Трамп і Сі Цзіньпін встановили найтісніші контакти в історії двох країн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Контакти між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном є найтіснишими за історію відносин двох країн. Таку думку висловив глава міністерства фінансів США Стівен Мнучін, інформує УНН.
“Я думаю, що між президентом Трампом і головою Сі Цзіньпіном, ймовірно, встановилися найблизькіші стосунки”, — сказав він на прес-конференції, яка пройшла після зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків країн “Великої двадцятки” в Буенос-Айресі . “Вони регулярно розмовляють. Я регулярно розмовляю зі своїм колегою”, — додав він.
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У той же час Мнучін зазначив, країни G20 як і раніше хочуть, щоб китайська економіка стала більш відкритою. “Щоб ми могли працювати на їхньому ринку, на тих же умовах, на яких вони працюють на наших”, — сказав він.
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Нагадаємо, депутати першої сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) 13-го скликання в суботу одноголосно проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР. У свою чергу Трамп похвалив ініціативу Китаю зняти обмеження на термін перебування на посту генерального секретаря КП КНР.