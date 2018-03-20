Минфин США: Трамп и Си Цзиньпин установили самые тесные контакты в истории двух государств

“Я думаю, что между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином, вероятно, установились наиболее близкие отношения”, — сказал он на пресс-конференции, которая прошла после встречи министров финансов и глав центробанков стран “Большой двадцатки” в Буэнос-Айресе. “Они регулярно разговаривают. Я регулярно разговариваю со своим коллегой”, — добавил он.

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В то же время Мнучин отметил, страны G20 по-прежнему хотят, чтобы китайская экономика стала более открытой. “Чтобы мы могли работать на их рынке, на тех же условиях, на которых они работают на наших”, — сказал он.

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Напомним, депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в субботу единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР. В свою очередь Трамп похвалил инициативу Китая снять ограничения на срок пребывания на посту генерального секретаря КП КНР.