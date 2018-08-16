Мінфін США пригрозив Туреччини новими санкціями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Туреччина може зіткнутися з посиленням санкцій США в тому випадку, якщо на свободу не буде відпущений американський пастор Ендрю Брансон. Про це, передає Bloomberg, заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін під час наради у Білому домі за участю Дональда Трампа, передає УНН.
“Ми розробили і інші заходи на той випадок, якщо вони не відпустять його в терміновому порядку”, — сказав Мнучін на засіданні президентського кабінету під головуванням Дональда Трампа в четвер.
Протестантський пастор Ендрю Брансон, який проживав у районі Ізміра, був заарештований у 2017 році за звинуваченням у зв’язках із забороненими у Туреччині Робочої партією Курдистану і “Терористичної організацією фетхуллахістів” (послідовники мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена). 7 травня цього року Брансон постав перед турецьким судом і відкинув звинувачення в терористичній діяльності і шпигунстві, а 25 липня він був поміщений під домашній арешт із медичних міркувань. Прокуратура вимагає для нього 35 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Туреччині краще не випробовувати терпіння президента Дональда Трампа в питанні звільнення американського пастора Ендрю Брансона.