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Мінфін починає підготовку 3-річної бюджетної декларації - Маркарова

Мінфін починає підготовку 3-річної бюджетної декларації - Маркарова

Київ • УНН

 • 16202 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що відомство розпочинає підготовку 3-річної бюджетної декларації на 2021-2023 роки. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Бюджетний процес ніколи не завершується. Починаємо підготовку 3-річної декларації на 2021-2023 роки", - написала міністр.

Крім того Маркарова показала карту роботи Мінфіну по декларації і по Бюджету на 2021 рік.

Раніше Маркарова заявила, що у січні уряд розпочне роботу над бюджетною декларацією на три роки. 

Вона додала, що бюджетну декларацію, яка фактично стане бюджетом на наступні три роки, уряд почне розробляти в січні.

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