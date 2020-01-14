Мінфін починає підготовку 3-річної бюджетної декларації - Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що відомство розпочинає підготовку 3-річної бюджетної декларації на 2021-2023 роки. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Бюджетний процес ніколи не завершується. Починаємо підготовку 3-річної декларації на 2021-2023 роки", - написала міністр.
Крім того Маркарова показала карту роботи Мінфіну по декларації і по Бюджету на 2021 рік.
Раніше Маркарова заявила, що у січні уряд розпочне роботу над бюджетною декларацією на три роки.
Вона додала, що бюджетну декларацію, яка фактично стане бюджетом на наступні три роки, уряд почне розробляти в січні.