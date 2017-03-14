Мінфін планує зменшити частку державних банків України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство фінансів України планує зменшити частку державних банків у банківському секторі України. Про це під час засідання комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності заявила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Ми так само, як і в минулому році, в цьому році ще більше вважаємо, що частка державних банків (у банківському секторі — ред.) повинна бути зменшена. Тобто 52% чи 54% за різними підрахунками, які зараз займають у банківській сфері державні банки, це занадто велика частка з нашої точки зору”, — сказала О.Маркарова.
Вона додала, що Мінфін зокрема планує залучати інвесторів у держбанки.
“Першим банком, в який ми думаємо залучити інвестора і вже активно працюємо у цьому напрямку — це Укргазбанк”, — сказала О.Маркарова.
Крім того, за її словами, Мінфін також розглядає можливість продажу держбанків інвестору “у якого буде висока репутація, який прийде не тільки з грошима, а й з новими технологіями і підходами на наш ринок”.
Вона додала, що Мінфін підготував зміни до законодавства, які дозволять запровадити для всіх державних банків спостережні ради.
Як повідомляв УНН, українські державні підприємства втратили в банках, які збанкрутували, 19,5 млрд гривень.