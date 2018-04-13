Мінфін готує "зачистку" українського ринку сигарет - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство фінансів готує "зачистку" українського ринку сигарет від вітчизняних виробників. Про це йдеться в статті "Тютюнові війни" під покровом Мінфіну: кому чиновники допомагають зачистити ринок сигарет", опублікованій на порталі gazeta.ua.
"По-іншому складно назвати дії чиновників, які вже розробили законопроект, спрямований на фактичне встановлення в країні мінімальної ціни на сигарети в розмірі 26,8 грн", - пише автор.
Як наголошується, сьогодні за найдешевші сигарети українські курці платять 18-22 грн, а Мінфін пропонує накинути зверху ще мінімум 5 грн. Тоді вже простіше буде перейти на сигарети класом вище, які і так коштують близько 27 грн.
"Ось тільки виробництвом дешевих сигарет у нас займаються місцеві невеликі компанії, а середній і дорогий сегменти покривають міжнародні концерни Бритіш Американ Тобакко, Філіп Морріс Україна, Джей Ті Інтернешнл Україна. Саме вони і запропонували Мінфіну піти на такий крок", - йдеться в статті.
Якщо документ ухвалять, пише автор, українським дрібним виробникам загрожує банкрутство. А це закриття заводів, безробіття і зниження податкових надходжень.
"Однак Мінфін і персонально його держсекретаря Євгена Капінуса, під керівництвом якого готувався документ, така перспектива абсолютно не турбує. Як не турбує той факт, що постраждають також і малозабезпечені верстви населення", - йдеться в статті.
Автор нагадує, що розроблений закон спрямований виключно на подорожчання дешевих сигарет і не передбачає зростання зборів з середнього і дорого сегментів ринку.