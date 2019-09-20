Мінер столичного мосту Метро вибачився в залі суду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Мінер моста Метро Олексій Белько під час засідання в Дніпровському районному суді Києва, де йому обирають запобіжний захід попросив вибачення, передає УНН.
"Я хочу вибачитися. Так, я спричинив багато труднощів, пов’язаних зі швидкою допомогою, із заторами, я все це розумію", - сказав Белько
Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на Сході України.
Як повідомляв УНН, Дніпровський районний суд Києва розпочав засідання щодо обирання запобіжного заходу мінеру мосту Метро у столиці.
Нагадаємо, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.