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Мінер столичного мосту Метро вибачився в залі суду

Мінер столичного мосту Метро вибачився в залі суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Мінер моста Метро Олексій Белько під час засідання в Дніпровському районному суді Києва, де йому обирають запобіжний захід попросив вибачення, передає УНН.

"Я хочу вибачитися. Так, я спричинив багато труднощів, пов’язаних зі швидкою допомогою, із заторами, я все це розумію", - сказав Белько

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на Сході України.

Як повідомляв УНН, Дніпровський районний суд Києва розпочав засідання щодо обирання запобіжного заходу мінеру мосту Метро у столиці.

Нагадаємо, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.

Українські Національні Новини

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