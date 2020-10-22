Міненерго забезпечило сталу роботу ТЕЦ взимку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. ТЕЦ матиме ліміти газу, які гарантують безперебійне теплопостачання для населення. Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає УНН.

Відповідне рішення щодо внесення зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу схвалено на засіданні уряду 21 жовтня.

"Постановою розділено відповідальність теплоелектроцентралей у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла, що дасть можливість ТЕЦ мати ліміти газу, які гарантують стале проходження опалювального сезону та безперебійне теплопостачання для населення", - інформують у Міністерстві.

Як відомо, з 1 серпня 2020 року НАК "Нафтогаз України" звільнено від зобов’язань здійснювати обов’язковий продаж газу газопостачальним підприємствам, які мають договори на постачання природного газу населенню.

Водночас частина підприємств ТЕЦ, яким НАК "Нафтогаз України" поставила природний газ для виробництва електричної енергії, мають значну заборгованість.

"З огляду на це розділення відповідальності у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла, дозволить ТЕЦ мати ліміти газу та гарантуватиме стале проходження опалювального сезону і надійне теплопостачання для населення", - повідомили у пресслужбі.

Раніше в Міненерго повідомили про рекордні запаси палива, з якими Україна входить в опалювальний сезон.

Українські Національні Новини

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