Мінекономрозвитку подякував ВР за підтримку аграріїв

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Державна підтримка аграріїв 2020 збережена у повному обсязі. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.

"Дякую народним депутатам, які проголосували за оновлений Бюджет-2020, у якому збережена державна підтримка для аграріїв у розмірі 4 млрд грн.

Ми очікуємо, що цьогорічна підтримка дозволить залучити близько 14,7 млрд грн інвестицій в економіку України та створити понад 85 тис. нових робочих місць", - зазначив Висоцький.

За його словами дотації зокрема передбачені за такими програмами:
- державна підтримка розвитку тваринництва (1 млрд грн);
- часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (1 млрд);
- фінансова підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (1,2 млрд грн);
- фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства (400 млн грн);
- урядова програма підтримки розвитку фермерських господарств (400 млн грн)

Також передбачена часткова компенсація витрат, пов'язаних з наданими с/г дорадчими послугами, фінансова підтримка с/г обслуговуючих кооперативів, часткова компенсація витрат, пов’язаних із сертифікацією органічного виробництва, бюджетна дотація на голову молочного ВРХ (для сімейного фермерського господарства).

Нагадаємо, підтримка аграріїв в Україні критично мала у порівнянні з ЄС, де витрачають на цей напрямок мільярди євро. До того ж підтримка АПК України за законодавством мала становити не менше 1% від аграрного ВВП - сьогодні вона вдвічі менша.

Та разом з тим, навіть такі замалі суми на практиці вже засвідчили свою ефективність. Багато компаній оновили свої потужності завдяки держпідтримці і змогли збільшити виробництво продуктів харчування, робочі місця, збільшивши при цьому експорт і як наслідок валютні надходження в Україну та податки.

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