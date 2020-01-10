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Мінекономіки у січні перегляне макропрогноз через курс валют - Милованов

Мінекономіки у січні перегляне макропрогноз через курс валют - Милованов

Київ • УНН

 • 17675 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Мінекономіки перегляне свій макропрогноз в січні у зв’язку з іншим валютним курсом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

“Мінекономіки перегляне свій макропрогноз в січні. У зв’язку з іншим валютним курсом. А це дозволить переглянути показники бюджету на 2020 рік Міністерству фінансів”, — написав Милованов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світовий банк дав новий прогноз зростання економіки України

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує зростання світової економіки: незначне прискорення до 2,5% в 2020 році (2,4% очікується у 2019р.) на тлі збільшення обсягів боргу та уповільнення збільшення продуктивності. (Доповідь Світового банку “Перспективи світової економіки за січень 2020 року”.) Попередній прогноз СБ припускав прискорення зростання глобального ВВП на 2,4%.

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