Мінекономіки у січні перегляне макропрогноз через курс валют - Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Мінекономіки перегляне свій макропрогноз в січні у зв’язку з іншим валютним курсом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.
“Мінекономіки перегляне свій макропрогноз в січні. У зв’язку з іншим валютним курсом. А це дозволить переглянути показники бюджету на 2020 рік Міністерству фінансів”, — написав Милованов.
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Нагадаємо, Світовий банк прогнозує зростання світової економіки: незначне прискорення до 2,5% в 2020 році (2,4% очікується у 2019р.) на тлі збільшення обсягів боргу та уповільнення збільшення продуктивності. (Доповідь Світового банку “Перспективи світової економіки за січень 2020 року”.) Попередній прогноз СБ припускав прискорення зростання глобального ВВП на 2,4%.