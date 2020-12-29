Мінекономіки прозвітувало про стан реалізації програми "Велике будівництво"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Програма "Велике будівництво" має фундаментальний вплив на всю економіку, серед її досягнень – відбудовані школи та садочки, реконструкція прийомних відділень опорних лікарень. Про це заявив на пресконференції міністр економіки Ігор Петрашко, відповідаючи на питання УНН.
"Програма "Велике будівництво" має фундаментальний вплив на економіку. Ми вже бачимо відновлення і вантажоперевезень, і ріст статистики по будівництву, і по споживчих ринках", - сказав Петрашко.
Також він назвав досягнення цієї програми:
- побудовано 115 шкіл, 100 дитячих садочків, 101 спортивна споруда;
- в програму включена реконструкція 210 прийомних відділень, які знаходяться в опорних лікарнях регіонів. На сьогодні завершуються ремонтні роботи і очікується поставка нового діагностичного обладнання.
"Програма активно реалізується, вона має не лише візуальний вплив, а і практичний вплив на всю економіку. Ми з оптимізмом дивимося на 2021 рік", - додав Петрашко.
Нагадаємо, в Укравтодорі спростували інформацію про те, що що низка доріг, оновлених і побудованих у рамках Великого будівництва, стануть невдовзі платними.