Мінекономіки прозвітувало про стан реалізації програми "Велике будівництво"

"Програма "Велике будівництво" має фундаментальний вплив на економіку. Ми вже бачимо відновлення і вантажоперевезень, і ріст статистики по будівництву, і по споживчих ринках", - сказав Петрашко.

Також він назвав досягнення цієї програми:

- побудовано 115 шкіл, 100 дитячих садочків, 101 спортивна споруда;

- в програму включена реконструкція 210 прийомних відділень, які знаходяться в опорних лікарнях регіонів. На сьогодні завершуються ремонтні роботи і очікується поставка нового діагностичного обладнання.

"Програма активно реалізується, вона має не лише візуальний вплив, а і практичний вплив на всю економіку. Ми з оптимізмом дивимося на 2021 рік", - додав Петрашко.

Нагадаємо, в Укравтодорі спростували інформацію про те, що що низка доріг, оновлених і побудованих у рамках Великого будівництва, стануть невдовзі платними.



