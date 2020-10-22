Мінекономіки не підтримує рішення КМДА про закупівлю білоруських автобусів

"Мінекономіки категорично не підтримує рішення про закупівлю КМДА в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників. Такий підхід є дискримінаційним, суперечить національним інтересам та принципам вільної прозорої конкуренції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мінекономіки твердо стоїть на позиції, що усі закупівлі мають здійснюватися виключно із дотриманням принципів відкритості та добросовісної конкуренції серед учасників.

"В умовах пандемії та економічної нестабільності, коли весь світ притримується принципів здорового протекціонізму, такі ситуації є неприпустимі. Мінекономіки буде й надалі відстоювати підтримку національних виробників та чесну конкуренцію, зокрема, й у сфері закупівель міського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили в КМДА, до кінця цього року Київ отримає 200 нових сучасних автобусів.