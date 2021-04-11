“Минай” зазнав поразки від “Руху” у матчі дебютантів УПЛ

Деталі

Зустріч команд, які розташовані близько в турнірній таблиці, сприймалася, як “битва за шість очок”, переможцем з якої вийшов “Рух”.

Ефектний гол до свого активі на 66 хвилині баталії записав Андрій Кухарук. Крапку у грі поставив нападник Кондраков. Представник “Руху” відзначився з пенальті ударом по центру воріт — 2:0.

В додатковий час за гру коліном у суперника вилучення отримав малієць у складі “Минаю” Багайоко.

Відзначимо, львів’яни перервали “суху” серію, котра тривала понад 300 хвилин.

Доповнення

“Минай” замикає турнірну таблицю — 15 очок. “Рух” йде 12-м — 17.