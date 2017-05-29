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Мінагрополітики: травневі заморозки на 29% зменшать врожай плодово-ягідних та винограду

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Травневі морози, які спостерігалися майже на всій території України, завдали значної шкоди плодово-ягідним культурам та винограду, що призведе до зменшення врожаю на 29%, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

 

Мінагрополітики: травневі заморозки на 29% зменшать врожай плодово-ягідних та винограду

В абсолютних показниках загальнонаціональний прогноз врожаю ягід та фруктів зменшено з 2473 до 1755 тисяч тонн.

Найбільшої шкоди зазнали кісточкові культури – їх прогнозний урожай зменшено з 476 до 292 тисяч тонн (на 39%). У розрізі цих культур, найбільший недобір врожаю очікується у абрикоса, персика і нектарина. Планується зібрати 33300 тонн абрикос, 9700 тонн персика та нектарина. За попередніми оцінками очікувалось 71 та 18 тисяч тонн врожаю.

Зазначається, що найменшої шкоди завдано врожаю винограду – в межах 13%, очікується збір врожаю 333 тис. тонн проти попереднього прогнозу у 380 тис. тонн.

Як повідомляв УНН, травневі заморозки в Україні виявилися згубними особливо для винограду.

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