Мільйонні збереження, мерседеси та пів сотні земельних ділянок під Києвом: як живуть нові віце-мери Харкова

Зокрема, Мірошник задекларував 220 тис. дол. готівкою і 850 тис. гривень спільних заощаджень з дружиною. Примітно, що такі накопичення не завадили Мірошнику та його дружині отримати допомогу по безробіттю обсягом 55 тис. грн за рік.

Також Мірошник задекларував дві квартири та дві земельні ділянки у Харкові, і два автомобілі: MITSUBISHI PAJERO 2007 року випуску та FORD MUSTANG 2015 року випуску.

Ще один віце-мер Харкова Сергій Кузьмін задекларував 50 земельних ділянок в Київській області, 170 тис. дол. та 45 тис. грн готівкою.

Окрім того, Кузьмін володіє двома автомобілями Mercedes-Benz: G55 і S65.

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