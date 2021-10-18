Мільйонні збереження, мерседеси та пів сотні земельних ділянок під Києвом: як живуть нові віце-мери Харкова

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Тиждень тому, 12 жовтня, Харківська міська рада затвердила на посади двох заступників Харківського міського голови Віталія Мірошника та Сергія Кузьміна. Обидва віце-мери є колишніми чиновниками міськради та володіють чималими статками: мільйонними заощадженнями та пів сотнею земельних ділянок під Києвом, передає УНН із посиланням на електронні декларації чиновників.

Зокрема, Мірошник задекларував 220 тис. дол. готівкою і 850 тис. гривень спільних заощаджень з дружиною. Примітно, що такі накопичення не завадили Мірошнику та його дружині отримати допомогу по безробіттю обсягом 55 тис. грн за рік.

Також Мірошник задекларував дві квартири та дві земельні ділянки у Харкові, і два автомобілі: MITSUBISHI PAJERO 2007 року випуску та FORD MUSTANG 2015 року випуску.

Ще один віце-мер Харкова Сергій Кузьмін задекларував 50 земельних ділянок в Київській області, 170 тис. дол. та 45 тис. грн готівкою.

Окрім того, Кузьмін володіє двома автомобілями Mercedes-Benz: G55 і S65.

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