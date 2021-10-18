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Миллионные сбережения, мерседесы и полсотни земельных участков под Киевом: как живут новые вице-мэры Харькова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Неделю назад, 12 октября, Харьковский городской совет утвердил на должности двух заместителей Харьковского городского головы Виталия Мирошника и Сергея Кузьмина. Оба вице-мэра являются бывшими чиновниками горсовета и обладают немалыми состояниями: миллионными сбережениями и полсотней земельных участков под Киевом, передает УНН со ссылкой на электронные декларации чиновников.

В частности, Мирошник задекларировал 220 тыс. долл. наличными и 850 тыс. гривен совместных сбережений с женой. Примечательно, что такие сбережения не помешали Мирошнику и его жене получить пособие по безработице в размере 55 тыс. грн в год.

Также Мирошник задекларировал две квартиры и два земельных участка в Харькове, и два автомобиля: MITSUBISHI PAJERO 2007 года выпуска и FORD MUSTANG 2015 года выпуска.

Еще один вице-мэр Харькова Сергей Кузьмин задекларировал 50 земельных участков в Киевской области, 170 тыс. долл. и 45 тыс. грн наличными.

Кроме того, Кузьмин владеет двумя автомобилями Mercedes-Benz: G55 и S65.

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