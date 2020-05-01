Мільйони євро: футболіст допоможе колишньому клубу через фінансові проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Бельгійський півзахисник китайського ФК "Шаньдун Лунен" Маруан Феллаїні допоможе ФК "Стандард" у боротьбі із серйозними фінансовими проблемами, передає УНН з посиланням на Het Nieuwsblad.
Представник "Шаньдун Лунен" готовий допомогти "Стандарду" матеріально, давши в борг 3 млн євро. Клуб раніше не отримав ліцензію на наступний сезон.
Примітно, що саме в "Стандарті" бельгієць починав професійну кар'єру (2006-2008) та став з ним чемпіоном Бельгії та володарем Суперкубку країни.
Варто зазначити, що Феллаїні встиг пограти за англійські "Евертон" та "Манчестер Юнайтед".